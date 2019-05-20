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Под зданием Госдумы обнаружили пустоты 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Под залом пленарных заседаний Государственной думы при проведении предварительных исследований обнаружены пустоты.
По словам участника заседания Совета Госдумы, на пустоты опираются несколько колонн зала, передает «Интерфакс».
Отмечается, что теперь из-за возникших проблем необходимо проводить дополнительные экспертизы. Для оценки состояния зала будет сделано не менее 400 углублений в фундаменте, рассказал источник.
В феврале 2018 года сообщалось о начале реконструкции здания Госдумы. Работу поручили архитектурному бюро «Моспроект-2», которое спроектировало «Москву-Сити» и «Охотный Ряд». Поводом для ремонта в Думе называли технический износ здания.
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Происшествия , Госдума , Интерфакс
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