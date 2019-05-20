Жители Химок обнаружили кладбище домашних животных в подвале дома

Ужасная находка шокировала жильцов многоэтажки в Химках . В технических помещениях дома они обнаружили несколько десятков трупов кошек.

В подвале дома № 10 на проспекте Мельникова в Химках жильцы нашли десятки мертвых кошек. Подвал с трупами обнаружил молодой человек Никита. Он увидел, что одна кошечка все еще дышит, и спас ее.

Тем временем в Интернете пугающие фотографии мертвых животных обросли целым потоком комментариев. Пользователи социальных сетей наперебой гадали, как обычный подвал может превратиться в кладбище для бездомных животных. Некоторые предположили, что виной всему крысиный яд.

«Доказательств нет, но мы можем здраво рассуждать: мы видели снимки, и люди видели тела упитанных животных, а животные погибли в один промежуток времени. У разных животных разный иммунитет, кто-то умрет сегодня, а кто-то через неделю, начинаем думать о том, что может кошек выкосить разом — физическая травля или яд, физической травли на телах нет, значит, это яд», — сказал житель дома Никита.

В управляющей компании не отрицают, что за несколько дней до происшествия проводили травлю грызунов. Возможно, отравиться могли и поселившиеся в подвале коты.

«Возможно отравление этим ядом, которым травят крыс, поэтому мы не проводим дератизацию в местах общего пользования, только в подвалах и мусорках», — прокомментировала начальник участка № 1 МУП «Жилищник г. о. Химки» Ирина Соловьева.

К сожалению, эта история не единственная. Так, жительница Омска рассказала, что в их доме тоже травят крыс, но гибнут остальные животные.

«В апреле я потеряла свою кошку. Она пошла погулять, вернулась, мы заметили, что кошке нездоровилось — она отказалась от еды, у нее очень сильно болел живот, через десять дней кошки не стало. После нам сказали, что по городу раскидывали какое-то вещество», — сказала жительница Омска Наталья.

К ситуации уже подключились зоозащитники. Добровольческие отряды ежедневно проводят осмотр дворов, подкармливают, лечат животных и следят, чтобы все кошки были на месте. А на время травли грызунов активисты решили забирать питомцев к себе на передержку. Они планируют договориться с местными приютами, чтобы удвоить силы и спасти как можно больше животных.

«Когда у меня во дворе встал такой вопрос, я забрала двух котят со двора к себе домой, они у меня жили на балконе. Я думаю, что инициативные группы могут такое сделать — отдать животных в тот же приют на передержку, есть даже объявления, где люди согласны взять животных на два-три дня», — отметила зоозащитница Нелли Шиповалова.

Эту идею поддержал и Никита, он уже составляет обращение в администрацию, чтобы те со своей стороны посодействовали активистам. Впрочем, у парня и без этого хватит хлопот — совсем недавно выяснилось, что спасенная им из химкинского подвала кошка беременна.