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Россиянин утонул в финском озере 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Россиянин утонул на озере Пюхяярви на востоке Финляндии, катаясь с друзьями на лодке, сообщила финская полиция.
«Полиция, служба спасения и неотложной помощи получили сообщение о человеке, утонувшем в воскресенье в Китэе на Пюхяярви. Трое россиян передвигались на гребной лодке, и она перевернулась. Двое мужчин сумели доплыть до пляжа, но один из них отстал и утонул. Спасатели достали из воды 58-летнего россиянина», — говорится в сообщении полиции.
Посольство России в Финляндии подтвердили информацию о гибели гражданина России, передает РИА «Новости».
«Полиция проинформировала консульский отдел посольства о случившемся. Речь действительно идет о гражданине России. Родственники в курсе. Все необходимые процедуры будут проведены», — рассказала пресс-секретарь посольства Наталья Вежливцева.
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Происшествия , РИА Новости , Пюхяярви , Финляндия
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