В Москве прекратили дело против оставившей ребёнка в поликлинике женщины

Прокуратура прекратила дело против женщины, оставившей ребёнка в московской поликлинике, задержанных освободили в зале суда. Об этом сообщает РИА Новости. «В суд поступило постановление межрайонного прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и об освобождении задержанных. Помощником прокурора в здании суда Рудницкой и Султанмуродову вручено постановление об освобождении из-под стражи», — рассказала пресс-секретарь Савёловского суда Москвы Мария Михайлова. Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали молодую женщину, оставившую в поликлинике на севере города свою малолетнюю дочь. По данным следствия, мать девочки совместно с сожителем приняли решение о том, что ребёнок, вероятно, будет мешать дальнейшим взаимоотношениям пары. Впоследствии уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова в беседе с телеканалом «360» прокомментировала ситуацию.