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В Москве прекратили дело против оставившей ребёнка в поликлинике женщины 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прокуратура прекратила дело против женщины, оставившей ребёнка в московской поликлинике, задержанных освободили в зале суда. Об этом сообщает РИА Новости.
«В суд поступило постановление межрайонного прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и об освобождении задержанных. Помощником прокурора в здании суда Рудницкой и Султанмуродову вручено постановление об освобождении из-под стражи», — рассказала пресс-секретарь Савёловского суда Москвы Мария Михайлова.
Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали молодую женщину, оставившую в поликлинике на севере города свою малолетнюю дочь.
По данным следствия, мать девочки совместно с сожителем приняли решение о том, что ребёнок, вероятно, будет мешать дальнейшим взаимоотношениям пары.
Впоследствии уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова в беседе с телеканалом «360» прокомментировала ситуацию.
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Комментарии1
Происшествия , Мария Михайлова , Анна Кузнецова , Генпрокуратура РФ , МВД , Москва
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