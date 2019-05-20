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Мосгорсуд оставил в СИЗО украинских моряков 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста четырех из 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Черном море, сообщил РИА Новости один из адвокатов.
"Постановление оставили без изменений. Был изменён порядок расчёта дней, проведённых под стражей, это технический вопрос, фигуранты остаются в СИЗО до 24 июля", — сказал адвокат Владислава Костышина Олег Елисеев.
Заседание проходило в закрытом режиме. Таким образом, Виктор Беспальченко, Владимир Варимес, Владислав Костышин и Сергей Чулиба останутся в СИЗО, как и постановил в апреле продлявший арест Лефортовский районный суд Москвы.
Ранее материал был возращен в суд первой инстанции для устранения препятствий из-за несоответствующего перевода с русского языка на украинский.
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.
Президент РФ Владимир Путин ранее назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.
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Происшествия , Петр Порошенко , Олег Елисеев , Владимир Путин , СБУ , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости
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