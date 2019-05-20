Мосгорсуд оставил в СИЗО украинских моряков

Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста четырех из 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Черном море, сообщил РИА Новости один из адвокатов.

"Постановление оставили без изменений. Был изменён порядок расчёта дней, проведённых под стражей, это технический вопрос, фигуранты остаются в СИЗО до 24 июля", — сказал адвокат Владислава Костышина Олег Елисеев.

Заседание проходило в закрытом режиме. Таким образом, Виктор Беспальченко, Владимир Варимес, Владислав Костышин и Сергей Чулиба останутся в СИЗО, как и постановил в апреле продлявший арест Лефортовский районный суд Москвы.

Ранее материал был возращен в суд первой инстанции для устранения препятствий из-за несоответствующего перевода с русского языка на украинский.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.