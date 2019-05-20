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Захар Прилепин избил поэта из Владивостока 

Lenta.ru + ещё 2 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Российский писатель Захар Прилепин избил поэта Спартака Голикова. Об этом пишет «Город V».
Сообщается, что Прилепин прибыл во Владивосток для участия в литературном фестивале «Литр». Драка с местным поэтом произошла в Центре современного искусства «Заря». По словам Василия Авченко, сопровождавшего известного автора, он хотел серьезно поговорить с Голиковым из-за оскорблений, которые последний писал на своей странице в Facebook. Владивостокский поэт распространял стикеры с изображением Прилепина и надписью «Прилепка».
Оскорбленный писатель подошел к обидчику и ударил его по лицу. «Встреча литературных деятелей началась и закончилась тем, что Прилепин надавал Голикову по морде», — прокомментировал инцидент Telegram-канал «Сорта Совриска».
Голиков ответил на избиение новым постом в Facebоok, в котором заверил, что за него не стоит переживать, так как у Прилепина оказались «нежные, почти женские руки». «Впрочем, по-моему прекрасный дискурс: брутальный защитник от донбассовцев воюет с женщинами, детьми, поэтами», — добавил избитый литератор.
Зимой Прилепин вошел в тройку главных писателей России, набрав одинаковое количество голосов с Александром Пушкиным.
Литератор обрел известность благодаря таким произведениям, как «Санька», «Обитель», «Грех». Прилепин также участвовал в военных действиях на востоке Украины.
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Происшествия , Захар Прилепин , Владивосток
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