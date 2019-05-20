Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мать сломала младенцу череп, разозлившись на его плач 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Global Look Press
В Красноярском крае женщина проломила череп своему трехмесячному ребенку.
Как сообщает сайт Следственного комитета РФ по Красноярскому краю, инцидент произошел еще в феврале в поселке Березовский. 30-летняя женщина разозлилась на своего плачущего ребенка и с силой бросила его на диван. Малыш ударился о деревянную перегородку, у него на голове образовался отек. Однако к врачам женщина не поехала.
Она обратилась в больницу лишь два месяца спустя — в апреле. Врачи диагностировали ушиб головного мозга и перелом теменной кости и прооперировали малыша. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Свою вину она полностью признала. В настоящее время решается вопрос о лишении родительских прав.
Вести.Ru: последние новости
За прогулы в школе мать привязала сына на ночь к столбу В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема Маленькая дочь мешала личному счастью "мамы в маске"
Происшествия , Криминал , СКР , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп передал послание Зеленскому
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о Крыме376
Между Зеленским и Ляшко произошла перепалка в Раде37
Пешком в президенты: Зеленский вступил в должность236
Раскрыт сексуальный скандал на американской подлодке1
Видео
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о Крыме
Политика
Зеленский отправился на церемонию инаугурации пешком
В мире Украина
Президентское удостоверение Зеленского изваляли на полу
В мире Украина
Нарушил правило: Итоги «Евровидения» могут аннулировать
Шоу-бизнес
Между Зеленским и Ляшко произошла перепалка в Раде
В мире Украина
Москву накроют грозы
Погода Новости Москвы
Зеленский обратился ко всем украинцам на планете
В мире Украина
Истребитель Су-30СМ показали в очень красивом видео
Армия
Наказывают не тех. В Австрии оценили санкции против РФ
В мире
«Розуміють українську мову»: Зеленский заговорил по-русски
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение