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Раскрыто убийство помощника прокурора во время БДСМ-игры. Подозреваемые родом с Урала 

Ura.Ru 1 час назад
Фото: Ura.Ru
осковская полиция раскрыла убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Одного из подозреваемых задержали.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что Некрасов был убит намеренно, сообщает газета «Московский комсомолец». В данный момент установлены два подозреваемых — это 21-летние жители Перми. Одного из них задержали. По данным правоохранителей, после расправы над Некрасовым преступники похитили из квартиры вещи погибшего, ноутбук и 100 рублей.
Ранее сообщалось, что причиной смерти помощника прокурора могла стать неосторожность во время БДСМ-игр. Тело Некрасова было покрыто синяками, во рту у него был галстук, а рядом находились БДСМ-приспособления.
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Происшествия , Криминал , Дмитрий Некрасов , Московский комсомолец
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