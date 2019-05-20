В пригородах Каира ликвидированы 12 боевиков

Силы безопасности Египта ликвидировали в ходе спецоперации в пригородах Каира 12 боевиков, которые планировали осуществление терактов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МВД Египта, семь боевиков были убиты в прилегающем к Каиру Городе имени 6 октября.

Ещё пятеро были ликвидированы в городе Эш-Шурук во время рейда на квартиру, где они укрывались.

Во время спецоперации было изъято большое количество оружия.

Накануне в результате срабатывания взрывного устройства рядом с проезжавшим экскурсионным автобусом в Каире пострадали 17 человек.