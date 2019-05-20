Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В пригородах Каира ликвидированы 12 боевиков 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Силы безопасности Египта ликвидировали в ходе спецоперации в пригородах Каира 12 боевиков, которые планировали осуществление терактов.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МВД Египта, семь боевиков были убиты в прилегающем к Каиру Городе имени 6 октября.
Ещё пятеро были ликвидированы в городе Эш-Шурук во время рейда на квартиру, где они укрывались.
Во время спецоперации было изъято большое количество оружия.
Накануне в результате срабатывания взрывного устройства рядом с проезжавшим экскурсионным автобусом в Каире пострадали 17 человек.
RT на русском: последние новости
В Таджикистане рассказали подробности бунта в колонии Следователи задержали сожителя оставившей ребёнка в поликлинике женщины В Ульяновске SSJ-100 прервал взлёт из-за неполадок гидросистемы
Происшествия , В мире , МВД , РИА Новости , Египет , Каир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на заявление Зеленского о Крыме
Пешком в президенты: Зеленский вступил в должность330
Бунт за решеткой: 32 погибших135
Москву накроют грозы
Россия инициировала экстренное заседание ООН440
Видео
Зеленский отправился на церемонию инаугурации пешком
В мире Украина
Нарушил правило: Итоги «Евровидения» могут аннулировать
Шоу-бизнес
Кличко упал с велосипеда по дороге на инаугурацию Зеленского
В мире Украина
Зеленский обратился ко всем украинцам на планете
В мире Украина
Наказывают не тех. В Австрии оценили санкции против РФ
В мире
«Розуміють українську мову»: Зеленский заговорил по-русски
В мире Украина
Россия инициировала экстренное заседание ООН
В мире Украина
Бунт за решеткой: 32 погибших
Происшествия В мире
«Теплый еще был»: как умирал Караченцов
Шоу-бизнес
Двойные стандарты: как «Евровидение» простило Нидерландам обман
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение