Бунт за решеткой: 32 погибших

Бунт в колонии в Таджикистане устроили террористы запрещенного в России «Исламского государства». Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в управлении исполнения уголовных наказаний местного Минюста

Бунт имел место накануне в колонии в городе Вахдат в 20 километрах от Душанбе. В ходе беспорядков погибли 32 человека — 29 заключенных и трое сотрудников исправительного учреждения.

По версии таджикских правоохранителей, бунт организовали члены ИГИЛ , отбывающие в колонии наказание. Непосредственно бунтом руководили четверо из них. Среди них был Бехруз Гулмурод — его отец Гулмурод Халим был полковником местного ОМОНа, а затем уехал в Сирию, присоединился к террористам, а позже был убит. СМИ называли Гулмурода Халима «министром войны» ИГ.

В управлении исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана рассказали, что сначала организаторы беспорядков «зверским способом» и смертельно ранили ножами троих сотрудников колонии — двух майоров и старшего лейтенанта.

После этого они освободили из штрафного изолятора восьмерых членов ИГИЛ, «зверски способом» ранили ножами пятерых заключенных, которые по этой причине погибли, а затем избили и ранили десятки других.

После этого бунтовщики устроили пожар в медчасти, взяли в заложники нескольких заключенных и при попытке побега напали на сотрудников колонии.

Примерно в этот момент стартовала «ответная» операция правоохранителей. Она проводилась в соответствии с законом, а ее результатом стало освобождение заложников, «обезвреживание» 24 бунтовщиков и задержание еще 35.