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Бунт за решеткой: 32 погибших 

Рамблер 13 минут назад
Бунт в колонии в Таджикистане устроили террористы запрещенного в России «Исламского государства». Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в управлении исполнения уголовных наказаний местного Минюста.
Бунт имел место накануне в колонии в городе Вахдат в 20 километрах от Душанбе. В ходе беспорядков погибли 32 человека — 29 заключенных и трое сотрудников исправительного учреждения.
По версии таджикских правоохранителей, бунт организовали члены ИГИЛ, отбывающие в колонии наказание. Непосредственно бунтом руководили четверо из них. Среди них был Бехруз Гулмурод — его отец Гулмурод Халим был полковником местного ОМОНа, а затем уехал в Сирию, присоединился к террористам, а позже был убит. СМИ называли Гулмурода Халима «министром войны» ИГ.
В управлении исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана рассказали, что сначала организаторы беспорядков «зверским способом» и смертельно ранили ножами троих сотрудников колонии — двух майоров и старшего лейтенанта.
После этого они освободили из штрафного изолятора восьмерых членов ИГИЛ, «зверски способом» ранили ножами пятерых заключенных, которые по этой причине погибли, а затем избили и ранили десятки других.
После этого бунтовщики устроили пожар в медчасти, взяли в заложники нескольких заключенных и при попытке побега напали на сотрудников колонии.
Примерно в этот момент стартовала «ответная» операция правоохранителей. Она проводилась в соответствии с законом, а ее результатом стало освобождение заложников, «обезвреживание» 24 бунтовщиков и задержание еще 35.
Комментарии119
Происшествия , Видео , В мире , Криминал , СНГ , Минюст РФ , Исламское государство , Вахдат , Таджикистан
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