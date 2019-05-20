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За прогулы в школе мать привязала сына на ночь к столбу 

Вести.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Josh Johnson / Unsplash
В Омской области женщина в наказание за прогулянные уроки сначала избила своего 10-летнего сына ремнем, а затем привязала его к столбу в сарае. Чтобы ребенок не кричал, она затолкала ему в рот носки и сверху завязала марлевой повязкой. Помогала женщине ее 19-летняя дочь. В связанном состоянии мальчика оставили в холодном сарае на всю ночь, закрыв дверь на замок.
ЧП произошло в поселке Любинский. "Школьнику удалось отвязаться и вылезти через окно, после чего он прибежал к другу и сообщил, что сбежал из дома. Мама друга сразу обратилась в полицию", — сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Омской области.
Пострадавшего ребенка отправили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В отношении его матери возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" УК РФ. Кроме того, следователи проводят проверку по признакам преступлений, предусмотренных статьями "Истязание" и "Незаконное лишение свободы", по которым женщине может грозить до 7 лет лишения свободы.
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Происшествия , СКР , РИА Новости , Омская Область
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