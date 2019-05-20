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Российский журналист умер после драки на дороге 

Lenta.ru + ещё 8 42 минуты назад
Фото: Илья Московец / magcity74
Журналист Михаил Скуридин, работавший в издании «Магнитогорский металл», в ночь с 19 на 20 мая скончался в больнице после двух месяцев комы. Об этом сообщает РИА Новости.
Скуридин приходил в сознание только один раз, когда 3 мая врачи вывели его из состояния медикаментозной комы. Отмечалось, что журналист не мог говорить, но мог медленно совершать простейшие движения. 16 мая Скуридин снова впал в кому, и врачи до последнего продолжали бороться за его жизнь.
Главный редактор «Магнитогорского металла» Олег Фролов заявил, что для издания это не только профессиональная, но и личная потеря.
Скуридин попал в больницу после того, как его избили во время дорожного конфликта. По словам его супруги Натальи, драка произошла в Магнитогорске 31 марта. Журналист получил тяжелые травмы, а другой водитель уехал с места происшествия на автомобиле Kia Sportage серебристого цвета. Полицейские разыскивают участника конфликта, но пока безуспешно.
В начале мая 2019 года в Дагестане погибла ведущая MTV Тамилла Абдулаева, которую дважды сбила машина. После первого удара за пострадавшей приехала скорая помощь, в которую затем снова врезался автомобиль.
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Происшествия , Олег Фролов
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