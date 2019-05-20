На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 3,5 километра

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в понедельник выбросил столб пепла на высоту до 3,5 километра, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС

"На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту до 3,5 километра. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до шести километров", — рассказали в ведомстве.

По информации пресс-службы, в городе Северо-Курильске (райцентра на Парамушире) пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.