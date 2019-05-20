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Крыша китайского бара обрушилась на 80 человек 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: @THEBELAAZ
Крыша обрушилась в ночь на понедельник, 20 мая, на головы десятков посетителей бара на юге Китая. Об этом сообщает CGTN.
Инцидент произошел в городском округе Байсэ (Гуанси-Чжуанский автономный район). Спасатели эвакуировали из здания и достали из-под завалов 85 человек. Двое из пострадавших в результате скончались в больнице.
По данным издания, еще один человек находится в критическом состоянии, семь — тяжело ранены. Под наблюдением врачей остаются и 62 человека с легкими травмами.
Отмечается, что бар располагается на третьем этаже здания. Спасатели продолжают разбирать завалы, сколько еще человек могут находиться под ними — не уточняется. Причины произошедшего неизвестны.
В январе сообщалось об обрушении кровли на угольной шахте в китайском городе Шеньму. Тогда погибли два десятка человек.
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Происшествия , Азия , В мире , Китай
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