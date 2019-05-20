Эйфелеву башню эвакуировали

Эйфелева башня в Париже была эвакуирована после того, как на нее забрался человек. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте агентства AFP.

#BREAKING Eiffel Tower evacuated after climber spotted on monument: operator pic.twitter.com/H6tT35Oy6l— AFP news agency (@AFP) 20 мая 2019 г.

Сообщается, что квартал, где находится башня, оцеплен полицией. Мужчина карабкается по башне от второго яруса.