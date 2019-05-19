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В Египте прогремел взрыв: пострадали туристы 

Рамблер + ещё 7 28 минут назад
Фото: Reuters
Возле недавно открывшегося нового национального музея Египта прогремел взрыв, передает "Аль-Арабия". По данным телеканала, ранены 14 человек, сообщает РИА Новости.
Как передаёт Sky News Arabia, пострадавших 17. По предварительным данным, бомба взорвалась когда рядом проезжал автобус с туристами. Музей находится недалеко от комплекса пирамид Гизы.
По предварительным данным, десять пострадавших граждане Египта, семь — туристы из Южной Африки.
В посольстве России выясняют, есть ли среди пострадавших россияне.
Происшествия , Африка , Катастрофы , РИА Новости , Sky News , Египет
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