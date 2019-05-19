Возле недавно открывшегося нового национального музея Египта прогремел взрыв, передает "Аль-Арабия". По данным телеканала, ранены 14 человек, сообщает РИА Новости.
Как передаёт Sky News Arabia, пострадавших 17. По предварительным данным, бомба взорвалась когда рядом проезжал автобус с туристами. Музей находится недалеко от комплекса пирамид Гизы.
По предварительным данным, десять пострадавших граждане Египта, семь — туристы из Южной Африки.
В посольстве России выясняют, есть ли среди пострадавших россияне.