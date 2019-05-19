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В аэропорту Хабаровска задержали двоих граждан КНР, похитивших $1,8 млрд 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Полицейские задержали в аэропорту Хабаровска двух граждан КНР по запросу китайской стороны, которые обвиняются в хищении 1,8 млрд долларов через финансовую пирамиду. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Хабаровска по инициативе отделения Национального бюро Интерпола по Приморскому краю и в рамках приграничного сотрудничества с Министерством общественной безопасности КНР задержали двух обвиняемых в пирамидальном селлинге на территории Китая", — сказала Волк.
По ее словам, 41-летний мужчина и 66-летняя женщина входили в руководство преступного сообщества. Для осуществления противоправной деятельности они создали коммерческую организацию, которая состояла более чем из 50 тыс. сотрудников.
"По предварительным подсчетам, в результате противоправной деятельности задержанных пострадали свыше 1,5 млн человек, сумма причиненного ущерба составила порядка 13,4 млрд юаней ($1,8 млрд)", — пояснила официальный представитель МВД.
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Комментарии
Происшествия , Хабаровский аэропорт , МВД , Интерпол , Китай
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