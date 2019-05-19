Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве . Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Нападение было совершено в Храме князя Владимира в Старых Садех 16 мая, однако известно об этом стало только сегодня.

"Поступило сообщение о нанесении телесных повреждений по адресу: Старосадский переулок, дом 11/1, строение 2. Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружена женщина 1952 года рождения, которая с травмами госпитализирована в медучреждение", — сказали в главке.

У женщины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану головы, перелом левой плечевой кости. На месте задержали мужчину 1983 года рождения, который напал на пенсионерку.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), которая предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.