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Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
Нападение было совершено в Храме князя Владимира в Старых Садех 16 мая, однако известно об этом стало только сегодня.
"Поступило сообщение о нанесении телесных повреждений по адресу: Старосадский переулок, дом 11/1, строение 2. Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружена женщина 1952 года рождения, которая с травмами госпитализирована в медучреждение", — сказали в главке.
У женщины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану головы, перелом левой плечевой кости. На месте задержали мужчину 1983 года рождения, который напал на пенсионерку.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), которая предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
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