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Угрозы взрыва в школе и жилом доме на западе Москвы оказались ложными 

ТАСС + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Анонимные сообщения о минировании школы и жилого дома на западе Москвы оказались ложными. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Кинологи не нашли взрывных устройств в школе на улице Академика Анохина и жилом доме на Мичуринском проспекте. Угроза взрыва не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.
В понедельник около 9 тыс. человек эвакуированы из 10 столичных школ, среди которых два колледжа полиции, после анонимных сообщений об угрозе взрыва. Также был «заминирован» телецентр «Останкино». Во всех случаях угроза взрыва не подтвердилась. СК начал проверку после сообщений о минировании столичных школ.
В последние несколько месяцев неизвестные неоднократно сообщали о минировании ряда школ, вузов и иных учреждений в Москве и Подмосковье. Во всех случаях правоохранительные органы проводили проверку, однако взрывных устройств нигде не обнаружили.
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Происшествия , Криминал
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