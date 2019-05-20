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Сразу два колледжа полиции «заминировали» в Москве 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сразу в два колледжа полиции в Москве поступили сообщения об угрозе взрыва, сначала на улице Фабрициуса, потом на улице Тухачевского.
«Администрация колледжа полиции, который расположен по адресу: улица Фабрициуса, дом 26, получила анонимное сообщение об угрозе взрыва в этом учебном заведении», — рассказал источник в правоохранительных органах ТАСС.
Позже подобное сообщение поступило и в колледж на улице Тухачевского.
«Кроме того, только что поступило сообщение о минировании школы на улице Крупской в Москве», — отметил источник.
В последние несколько месяцев неоднократно сообщалось о минировании ряда школ, вузов и иных учреждений в Москве и Подмосковье. Так, в марте 2019 года неизвестный сообщил об угрозе взрыва в 11 школах и детсаде столицы.
Но при проверке правоохранительные органы взрывных устройств нигде не обнаружили.
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Происшествия , Криминал , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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