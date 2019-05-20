Экстренные службы Москвы ведут поиски двоих подростков, которые сбежали из Центральной клинической психиатрической больницы, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в медицинских кругах.
"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве. Экстренные службы ищут ребят", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, по городу разосланы сводки. При этом он отметил, что сейчас сложно сказать, почему подростки смогли выйти из больницы.
"Возможно, не сработала служба безопасности, это предстоит выяснить", — добавил он.