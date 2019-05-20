В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник

Экстренные службы Москвы ведут поиски двоих подростков, которые сбежали из Центральной клинической психиатрической больницы, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в медицинских кругах.

"Двое несовершеннолетних покинули самостоятельно Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве. Экстренные службы ищут ребят", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, по городу разосланы сводки. При этом он отметил, что сейчас сложно сказать, почему подростки смогли выйти из больницы.