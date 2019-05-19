В Китае из затопленной шахты спасли двух горняков 

Два горняка были спасены спустя 48 часов после затопления шахты на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.
В пятницу 19 горняков оказались заблокированными под землей в результате затопления шахты в провинции Хэйлунцзян.
ЧП произошло на железном руднике в уезде Сюнькэ. В момент происшествия в шахте находились 43 горняка, 24 из них удалось подняться на поверхность.
Как сообщает агентство, в воскресенье спасатели смогли вытащить на поверхность еще двух горняков, они госпитализированы.
В настоящее время в затопленной шахте остаются еще шесть человек.