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В Китае из затопленной шахты спасли двух горняков 

РИА Новости + ещё 1 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Два горняка были спасены спустя 48 часов после затопления шахты на северо-востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.
В пятницу 19 горняков оказались заблокированными под землей в результате затопления шахты в провинции Хэйлунцзян.
ЧП произошло на железном руднике в уезде Сюнькэ. В момент происшествия в шахте находились 43 горняка, 24 из них удалось подняться на поверхность.
Как сообщает агентство, в воскресенье спасатели смогли вытащить на поверхность еще двух горняков, они госпитализированы.
В настоящее время в затопленной шахте остаются еще шесть человек.
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Происшествия , Синьхуа , Китай
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