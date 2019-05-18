Молния убила двух мужчин в поле

От удара молнии погибли сразу два человека, находившиеся в Черновицкой области на Украине . Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции области.

Уточняется, что инцидент произошел 18 мая в поле.

Как отмечается, два пастуха 47-летний и 61-летний мужчины пасли скот за селом. Однако начался дождь, а позже и начался гром с молнией. Одна из молний попала в мужчин, и они скончались.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что на Эльбрусе молния ударила в двух альпинистов.