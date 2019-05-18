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Молния убила двух мужчин в поле 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Тихон Рыбкин/Vk.com
От удара молнии погибли сразу два человека, находившиеся в Черновицкой области на Украине. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Главного управления Нацполиции области.
Уточняется, что инцидент произошел 18 мая в поле.
Как отмечается, два пастуха 47-летний и 61-летний мужчины пасли скот за селом. Однако начался дождь, а позже и начался гром с молнией. Одна из молний попала в мужчин, и они скончались.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что на Эльбрусе молния ударила в двух альпинистов.
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Происшествия , В мире , Украина
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