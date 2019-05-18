В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом 

Двухэтажный многоквартирный жилой дом горит на площади порядка 700 квадратных метров в поселке Тура Красноярского края, из здания эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Открытое горение происходит на площади 675 квадратных метров. Произошло обрушение кровли и чердачного перекрытия", — сказал собеседник агентства.
По его словам, из горящего здания удалось эвакуировать 30 человек. Для размещения пострадавших подготовлены два пункта — на базе гостиницы "Север" и дома культуры — общей вместимостью 130 человек.
Борьбу с огнем ведут 24 человека и восемь единиц техники.