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В Сочи эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании здания 

RT на русском + ещё 7 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Международный аэропорт Сочи эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
«18 мая в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании. Находящиеся в здании пассажиры эвакуированы», — указала собеседница.
Уточняется, что сотрудники оперативных служб проверяют здание.
Ранее сообщалось о поступлении анонимного сообщения о минировании аэропорта Домодедово.
В конце апреля URA.RU передавало, что посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.
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