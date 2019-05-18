Международный аэропорт Сочи эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
«18 мая в международный аэропорт Сочи по электронной почте поступило сообщение о минировании. Находящиеся в здании пассажиры эвакуированы», — указала собеседница.
Уточняется, что сотрудники оперативных служб проверяют здание.
Ранее сообщалось о поступлении анонимного сообщения о минировании аэропорта Домодедово.
В конце апреля URA.RU передавало, что посетителей «Ельцин Центра» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании.