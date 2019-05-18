Дело брошенной в поликлинике девочки получило продолжение

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Следователи задержали сожителя оставившей ребёнка в поликлинике женщины 

RT на русском 52 минуты назад
В Главном следственном управлении СК России по городу Москве сообщили, что столичные следователи задержали 27-летнего сожителя женщины, которая оставила свою дочь в одной из городских поликлиник.
Раскрыт мотив матери брошенной в поликлинике девочки
«Следователи проводят с задержанными ряд следственных действий направленный на установление полной и объективной картины произошедшего», — указано в тексте.
Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали молодую женщину, оставившую в поликлинике на севере города свою малолетнюю дочь.
По данным следствия, мать девочки совместно с сожителем приняли решение о том, что ребёнок, вероятно, будет мешать дальнейшим взаимоотношениям пары.
Впоследствии уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова в беседе с телеканалом «360» прокомментировала ситуацию.
По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Видео , Анна Кузнецова , СКР , МВД , Москва
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