Дело брошенной в поликлинике девочки получило продолжение

Следователи задержали сожителя оставившей ребёнка в поликлинике женщины

«Следователи проводят с задержанными ряд следственных действий направленный на установление полной и объективной картины произошедшего», — указано в тексте.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали молодую женщину, оставившую в поликлинике на севере города свою малолетнюю дочь.

По данным следствия, мать девочки совместно с сожителем приняли решение о том, что ребёнок, вероятно, будет мешать дальнейшим взаимоотношениям пары.

Впоследствии уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова в беседе с телеканалом «360» прокомментировала ситуацию.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.