Дело брошенной в поликлинике девочки получило продолжение

В Главном следственном управлении СК России по городу Москве сообщили, что столичные следователи задержали 27-летнего сожителя женщины, которая оставила свою дочь в одной из городских поликлиник.
«Следователи проводят с задержанными ряд следственных действий направленный на установление полной и объективной картины произошедшего», — указано в тексте.
Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали молодую женщину, оставившую в поликлинике на севере города свою малолетнюю дочь.
По данным следствия, мать девочки совместно с сожителем приняли решение о том, что ребёнок, вероятно, будет мешать дальнейшим взаимоотношениям пары.
Впоследствии уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова в беседе с телеканалом «360» прокомментировала ситуацию.
По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.