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Последствия мощного смерча на Украине показали на видео 

Рамблер 25 минут назад
На Украине в Житомирской области пронесшийся ураган повалил 100 гектаров леса. Как сообщает портал Лiга. Новости, по данным Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, в поселке Городница Новоград-Волынского района «более 100 гектаров леса "снесло" за считанные минуты». Видео с последствиями разгула стихии появились в Сети.
Пострадали лиственные и хвойные деревья, разрушены теплицы по выращиванию посадочного материала.
В субботу в Житомирской области по-прежнему сложная метеообстановка, ожидаются дожди с грозами, не исключен град и шквалистые усиления ветра.
Происшествия , Видео
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