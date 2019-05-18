Последствия мощного смерча на Украине показали на видео

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Мощный торнадо повалил тысячи деревьев под Житомиром 

ТК «Звезда» 1 час назад
Гигантский смерч повалил более 100 гектара леса в Житомирской области.
Разрушительный смерч повредил более 100 гектаров леса в Житомирской области, сообщает пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Об этом пишет портал Лiга. Новости.
В четверг, 16 мая, смерч пронесся через Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу и за считанные минуты снес 100 га деревьев. Были уничтожены разновозрастные лиственные и хвойные деревья, а также теплицы по выращиванию посадочного материала.
Отмечается, что гибель такого количества дреревьев могут оценить, как ЧС местного масштаба.
На опубликованных видео и снимках видны последствия мощного торнадо, который повалил тысячи деревьев.
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Происшествия , Видео , Житомир
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