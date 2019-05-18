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Выпавшая из окна старушка повисла на кондиционере 

Рамблер 23 минуты назад
80-летняя жительница Саратова чудом спаслась, выпав из окна девятиэтажного дома. Женщина мыла стекла и, поскользнувшись, вывалилась наружу. Трагедии удалось избежать лишь благодаря кондиционеру — при падении пенсионерка смогла зацепиться за него и провисеть до приезда спасателей. На высоте восьмого этажа она пробыла не менее 15 минут, пока прохожие не заметили ее и не вызвали службу спасения. На помощь пенсионерке приехали альпинисты, они подняли женщину на крышу. В результате счастливица отделалась лишь травмой ноги, ее жизни сейчас ничего не угрожает.
Происшествия , Видео , Другое , Саратов
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