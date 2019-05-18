Бросившую дочь в больнице женщину передали в СК

После допроса в УВД Савеловского района женщину, накануне бросившую ребенка в больнице на севере Москвы , полицейские передали сотрудникам Следственного комитета

Как сообщил источник «360», она призналась, что не справлялась с материнскими обязанностями и рассказала об обстоятельствах происшедшего.

В полицию 16 мая обратились врачи, которые обнаружили двухлетнюю девочку в поликлинике. По записям видеокамер удалось установить, что ее привела и бросила женщина, скрывавшая свое лицо под медицинской повязкой.

Полицейские нашли ее и бабушек девочки. Посетившая ребенка детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что у нее обнаружили ОРВИ, но в целом девочка контактна, послушна, сама ест и не испытывает стресса.

Сначала медики решили, что она не разговаривает, но в ответ на вопрос, заданный на украинском языке, она ответила взрослым, что ей два года.