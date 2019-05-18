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Бросившую дочь в больнице женщину передали в СК 

360tv.ru 8 часов назад
После допроса в УВД Савеловского района женщину, накануне бросившую ребенка в больнице на севере Москвы, полицейские передали сотрудникам Следственного комитета.
Раскрыт мотив матери брошенной в поликлинике девочки
Как сообщил источник «360», она призналась, что не справлялась с материнскими обязанностями и рассказала об обстоятельствах происшедшего.
В полицию 16 мая обратились врачи, которые обнаружили двухлетнюю девочку в поликлинике. По записям видеокамер удалось установить, что ее привела и бросила женщина, скрывавшая свое лицо под медицинской повязкой.
Полицейские нашли ее и бабушек девочки. Посетившая ребенка детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что у нее обнаружили ОРВИ, но в целом девочка контактна, послушна, сама ест и не испытывает стресса.
Сначала медики решили, что она не разговаривает, но в ответ на вопрос, заданный на украинском языке, она ответила взрослым, что ей два года.
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Комментарии3
Происшествия , Видео , Анна Кузнецова , СКР , МВД , Москва
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