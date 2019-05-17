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Собака откопала заживо погребенного младенца 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Пресс-служба «Аэрофлота»
В Таиланде собака учуяла заживо похороненного младенца и спасла ему жизнь, сообщает Daily Mail.
Уточняется, что мужчина прогуливался со своим псом по фермерскому полю, и в один момент пес Пинг Понг неожиданно начал лаять и копать землю.
Подбежавший мужчина увидел детскую ножку и помог псу выкопать ребенка. Фермер отвез новорожденного в больницу. На данный момент здоровью младенца ничто не угрожает.
Как сообщает издание, матерью мальчика оказалась 15-летняя девушка, которая скрывала беременность из страха перед реакцией родителей. Бабушка с дедушкой заявили, что хотят забрать мальчика и заняться его воспитанием.
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