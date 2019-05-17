Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержана мать оставленной в поликлинике в Москве девочки 

Москва24 + ещё 3 1 час назад
Столичные полицейские задержали мать, оставившую маленькую дочь в одной из поликлиник Москвы, сообщает "Интерфакс".
Представитель столичной полиции Юрий Титов уточнил, что сейчас задержанную доставляют для проведения следственных действий.
Ранее в Следственном комитете заявили, что родственники девочки установлены. В настоящее время они допрашиваются.
Девочку обнаружили 16 мая в поликлинике на севере столицы. Камеры видеонаблюдения показали, что ее привела неизвестная женщина.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".
Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предположила, что оставленную в поликлинике девочку могли украсть.
Омбудсмен также рассказала, что ребенок легко ответил на вопрос о возрасте, заданном на украинском языке. Ответить на вопрос по-русски она не смогла.
Главврач детской городской инфекционной больницы № 6 Ольга Жданова, в свою очередь, рассказала, что у девочки диагностировали легкую форму ОРВИ.
Москва24: последние новости
Оставленную в поликлинике девочку перевели в больницу для обследования Оставленную в московской поликлинике девочку могли украсть Двухлетнюю девочку оставили в детской поликлинике в Москве
Комментарии
Происшествия , Видео , Юрий Титов , Анна Кузнецова , СКР , Интерфакс , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неужели? Зеленский готов к диалогу с Россией75
Черные ящики из SSJ: авиакомитет сделал заявление28
Кремль под прицелом: обнародован доклад по развалу РФ848
Неожиданно: предсказаны победители «Евровидения»41
«Украины не будет»390
Видео
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады
В мире Украина
Схвачены причастные к убийству Захарченко
В мире
Смерч в Петербурге попал на видео
Происшествия Погода
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Шоу-бизнес
Задержана мать оставленной в поликлинике в Москве девочки
Происшествия
Конциционер спас жизнь выпавшей с 9-го этажа пенсионерке
Происшествия
«Забытого» в поликлинике ребенка узнала москвичка
Происшествия
Атаку на корабль показали с ракеты
Армия
На Евровидении побит «рекорд обнаженности»
Шоу-бизнес
«Волга», русские номера: в Белоруссии убили милиционера
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение