Вовсе не в ангаре: пассажиры могут увидеть сгоревший SSJ

Сгоревший в аэропорту Шереметьево самолет Sukhoi Superjet до сих пор находится на открытой площадке в поле зрения пассажиров.

Об этом пишут «Новые Известия» со ссылкой на телеграм-канал FrequentFlyers.

Мимо сгоревшего самолета возят на автобусах пассажиров внутренних рейсов.

«Самолет стоит вовсе не в ангаре, пассажиров внутренних рейсов возят мимо него на автобусе на одну из стоянок», — пишет FrequentFlyers и публикует фото воздушного судна.

5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Он направлялся из Москвы в Мурманск, но в течение получаса развернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.

Во время посадки самолет несколько раз ударился о землю и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб.