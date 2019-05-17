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Вовсе не в ангаре: пассажиры могут увидеть сгоревший SSJ 

Рамблер 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Сгоревший в аэропорту Шереметьево самолет Sukhoi Superjet до сих пор находится на открытой площадке в поле зрения пассажиров.
Об этом пишут «Новые Известия» со ссылкой на телеграм-канал FrequentFlyers.
Мимо сгоревшего самолета возят на автобусах пассажиров внутренних рейсов.
«Самолет стоит вовсе не в ангаре, пассажиров внутренних рейсов возят мимо него на автобусе на одну из стоянок», — пишет FrequentFlyers и публикует фото воздушного судна.
5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet 100. Он направлялся из Москвы в Мурманск, но в течение получаса развернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.
Во время посадки самолет несколько раз ударился о землю и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб.
Происшествия , Аэропорт Шереметьево , Новые Известия , Трагедия
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