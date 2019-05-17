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Российским авиакомпаниям дали рекомендации после катастрофы SSJ-100 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Росавиация после катастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево рекомендовала авиакомпаниям провести противопожарные тренировки с экипажами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ ведомства.
«С летным составом провести дополнительные занятия (по типам воздушного судна) по порядку действий членов летного и кабинного экипажей при возникновении на борту пожара», — говорится в документе.
17 мая Росавиация сообщила об ошибках экипажа сгоревшего в Шереметьево лайнера SSJ-100. Так, вопреки инструкциям пилоты не выпустили закрылки при заходе на аварийную посадку, а командир самолета активно «дергал» ручку управления воздушным судном.
Также стало известно, что основные вопросы по делу об авиакатастрофе в Шереметьево у следствия остаются к экипажу самолета, а к работе техники воздушного судна особых претензий нет.
5 мая самолет SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Москвы в Мурманск, но после попадания в корпус молнии почти сразу вернулся в Шереметьево и при посадке загорелся. В результате случившегося погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и 4 члена экипажа.
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Происшествия , Росавиация , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Трагедия
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