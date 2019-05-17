Российским авиакомпаниям дали рекомендации после катастрофы SSJ-100

Росавиация после катастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево рекомендовала авиакомпаниям провести противопожарные тренировки с экипажами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ ведомства.

«С летным составом провести дополнительные занятия (по типам воздушного судна) по порядку действий членов летного и кабинного экипажей при возникновении на борту пожара», — говорится в документе.

17 мая Росавиация сообщила об ошибках экипажа сгоревшего в Шереметьево лайнера SSJ-100. Так, вопреки инструкциям пилоты не выпустили закрылки при заходе на аварийную посадку, а командир самолета активно «дергал» ручку управления воздушным судном.

Также стало известно, что основные вопросы по делу об авиакатастрофе в Шереметьево у следствия остаются к экипажу самолета, а к работе техники воздушного судна особых претензий нет.