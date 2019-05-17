В домах россиян нашли тысячи незаконно зарегистрированных мигрантов

Десятки тысяч человек в 2018 году сняли с фиктивной постановки на регистрационный учет в российских «резиновых» квартирах и гостиницах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад представителя миграционного главка МВД Юрия Конобеевского.

«Происходят случаи, когда небольшая гостиница или хостел ставит десятки тысяч людей на миграционный учет (…) И это при наличии мест на 10-15 человек», — заявил Конобеевский, уточнив, что всего за год с регистрации в квартирах и нежилых помещениях сняли около 68 тысяч человек.

«Это почти в три раза увеличение по сравнению с 2017 годом», — подчеркнул представитель МВД.

По словам Конобеевского, за период с января по апрель 2019 года количество снятых с незаконной регистрации выросло в семь раз к тому же периоду прошлого года. Такая динамика объясняется, в частности, активным подключением к выявлению «резиновой» недвижимости сотрудников МВД и ФСБ

Постановка приезжих на регистрационный учет в квартире либо нежилом помещении, где прописанный не проживает, по российскому законодательству является незаконной. Однако такая деятельность активно ведется по всей стране. Одним из самых громких дел из этой сферы стал скандал с «резиновой квартирой» в Екатеринбурге, хозяин которой зарегистрировал у себя 6844 человека. На суде мужчина уверял, что все они были его друзьями.

Еще один подобный инцидент произошел в 2017 году в Уссурийске — в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело за незаконную регистрацию 1992 иностранцев. В ходе разбирательства выяснилось, что в 2016-м женщина уже попадала в сферу внимания правоохранительных органов за регистрацию девяти тысяч приезжих.