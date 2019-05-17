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Суд в Москве отправил под домашний арест до 20 июля замглавы Росрезерва 

ТАСС + ещё 5 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 20 июля заместителя главы Росрезерва Александра Кирюхина по делу о хищении 3 млрд рублей по госконтракту о поставках дизельного топлива. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Кирюхина меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 20 июля", — сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Также по этому делу суд рассматривает ходатайство об аресте директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), вины не признает.
Как следует из обвинения, Уланин, Кирюхин и неустановленные лица похитили 3 млрд рублей при реализации контракта на поставку дизельного топлива. Кирюхин занимает должность замруководителя ведомства с декабря 2009 года. Уланин работает в системе государственного материального резерва с 2004 года, с 2004 по 2013 год возглавлял Управление нефтепродуктов, спецпродукции и товаров для чрезвычайных ситуаций Росрезерва.
НИИ осуществляет научное, научно-техническое и методологическое обеспечение длительного хранения материальных ценностей государственного материального резерва. В частности, НИИ проводит научно-исследовательские работы в области длительного хранения товаров и материалов, технические испытания и исследования качества продукции, а также техническую диагностику и научно-техническое консультирование.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Юнона Царева , Росрезерв , ИТАР-ТАСС , Москва
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