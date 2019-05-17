Два самолета столкнулись при рулении в аэропорту Праги

Два самолета Boeing 737-800 чешской бюджетной авиакомпании Smartwings столкнулись в пятницу во время руления в пражском международном аэропорту имени Вацлава Гавела. Об этом ТАСС сообщили в информационно-справочной службе аэропорта.

"Инцидент случился во время руления самолетов до их выезда на взлетно-посадочную полосу, — отметили там. — Крылья лайнеров соприкоснулись. Никто из находившихся на борту не пострадал".

Участниками инцидента стали самолеты, вылетавшие из Праги в Фуншал (остров Мадейра) и Монастир (Тунис). На их борту находились 278 пассажиров. Затем они направились к местам назначения на других авиалайнерах, которые оперативно выделила компания Smartwings.