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Два самолета столкнулись при рулении в аэропорту Праги 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Два самолета Boeing 737-800 чешской бюджетной авиакомпании Smartwings столкнулись в пятницу во время руления в пражском международном аэропорту имени Вацлава Гавела. Об этом ТАСС сообщили в информационно-справочной службе аэропорта.
"Инцидент случился во время руления самолетов до их выезда на взлетно-посадочную полосу, — отметили там. — Крылья лайнеров соприкоснулись. Никто из находившихся на борту не пострадал".
Участниками инцидента стали самолеты, вылетавшие из Праги в Фуншал (остров Мадейра) и Монастир (Тунис). На их борту находились 278 пассажиров. Затем они направились к местам назначения на других авиалайнерах, которые оперативно выделила компания Smartwings.
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