Стрелявшего из окна пенсионера задержали в Северодвинске

Мужчину, который из окна своей квартиры в Северодвинске , выстрелил в человека, задержала Рогвардия. Подозреваемому 67 лет. Ему назначена психиатрическая экспертиза.

Инцидент произошел утром 16 мая на улице Лебедева. В результате был ранен местный житель 68 лет, сидевший в машине. Его госпитализировали.

На место выехали оперативники. Квартиру, из которой вели огонь, быстро установили. Поскольку злоумышленник забаррикадировался и отказывался открывать дверь, к операции подключили спецподразделения Росгвардии.

Для переговоров с подозреваемым прибыл его родственник, которому он открыл входную дверь. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъято орудие преступления. Назначены экспертизы, — говорится в сообщении СКР

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