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Стрелявшего из окна пенсионера задержали в Северодвинске 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчину, который из окна своей квартиры в Северодвинске, выстрелил в человека, задержала Рогвардия. Подозреваемому 67 лет. Ему назначена психиатрическая экспертиза.
Инцидент произошел утром 16 мая на улице Лебедева. В результате был ранен местный житель 68 лет, сидевший в машине. Его госпитализировали.
На место выехали оперативники. Квартиру, из которой вели огонь, быстро установили. Поскольку злоумышленник забаррикадировался и отказывался открывать дверь, к операции подключили спецподразделения Росгвардии.
Для переговоров с подозреваемым прибыл его родственник, которому он открыл входную дверь. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Изъято орудие преступления. Назначены экспертизы, — говорится в сообщении СКР.
Ранее News.ru сообщал, что как минимум 10 человек получили ранения в результате стрельбы в одном из кафе в турецком городе Конье. Всё началось со словесной перепалки между двумя посетителями. Ссора переросла в драку, а затем один из её участников принёс ружьё и устроил беспорядочную стрельбу.
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Происшествия , Криминал , СКР , Северодвинск
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