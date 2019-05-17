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Многодетная мать устроила скандал из-за перекрывшего дорогу реанимобиля 

Ридус 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве женщина устроила скандал сотрудникам скорой помощи из-за того, что реанимобиль перекрыл ей дорогу. Инцидент засняли на видео сотрудники скорой.
На видео видно, что реанимобиль остановился возле одного из подъездов жилого дома. Пока доктора находились внутри, женщина не имела возможности проехать вперед. Возмущенная данным фактом женщина попросила водителя скорой проехать вперед, чтобы ее машина могла продолжить движение.
Автоледи имела возможность сдать назад и развернуться, но уповала на то, что у нее в машине дети и что «скорая пользуется тем, что она — скорая». О том, что сейчас из подъезда возможно вывезут человека, которому плохо и что каждая секунда может быть на счету, москвичка явно не думала.
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