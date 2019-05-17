Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скрывающих детей родителей предложили сажать на четыре года 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Родителей, которые скрывают детей от супругов, вне зависимости мать это делает или отец, предложили привлекать к уголовной ответственности и назначать им реальные сроки лишения свобода.
Проект подготовили по поручению спикера Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова.
Речь идет о случаях, когда суд определил местожительство несовершеннолетнего с отцом или матерью, а противоположная сторона нарушает судебное решение, пишут "Аргументы и Факты".
Если законопроект будет одобрен на федеральном уровне, то недобросовестным родителям будут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, исполнительные работы на срок до двух лет, арест на полгода, а также лишение свободы на срок до четырех лет.
В настоящее время к родителям, нарушающим решение суда об месте жительства ребёнка и нарушении порядка общения применяется исключительно административная ответственность. По статье 5.35 КоАП РФ им может грозить штраф до пяти тысяч рублей или административный арест до пяти суток.
News.ru: последние новости
Стрелявшего из окна пенсионера задержали в Северодвинске В Британии избили школьника из Риги и призвали его вернуться в РФ Заключённый погиб после побоев в крымском СИЗО
Комментарии
Происшествия , Криминал , Вячеслав Макаров , Аргументы и Факты , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шах!»: Зеленскому объявили войну92
«Идеи, близкие Путину»: Гордон сбежал с телеканала5
«Туда ей и дорога…»: Куда послали Меркель1
Договорились: принято решение о членстве России в ПАСЕ348
Полномасштабная война: Россия «поборется» за Крым64
Видео
Зеленскому заблокировали возможность роспуска Рады
В мире Украина
Схвачены причастные к убийству Захарченко
В мире
Смерч в Петербурге попал на видео
Происшествия Погода
«Это было сильно»: Лазарев прошёл в финал Евровидения
Шоу-бизнес
«Забытого» в поликлинике ребенка узнала москвичка
Происшествия
Атаку на корабль показали с ракеты
Армия
На Евровидении побит «рекорд обнаженности»
Шоу-бизнес
«Волга», русские номера: в Белоруссии убили милиционера
Происшествия Статьи
Грузчик подстраховал яйца лицом
Происшествия Общество
Умерла Grumpy Cat
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение