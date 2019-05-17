Скрывающих детей родителей предложили сажать на четыре года

Родителей, которые скрывают детей от супругов, вне зависимости мать это делает или отец, предложили привлекать к уголовной ответственности и назначать им реальные сроки лишения свобода.

Вячеслава Макарова. Проект подготовили по поручению спикера Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Речь идет о случаях, когда суд определил местожительство несовершеннолетнего с отцом или матерью, а противоположная сторона нарушает судебное решение, пишут "Аргументы и Факты".

Если законопроект будет одобрен на федеральном уровне, то недобросовестным родителям будут грозить обязательные работы на срок до 480 часов, исполнительные работы на срок до двух лет, арест на полгода, а также лишение свободы на срок до четырех лет.

В настоящее время к родителям, нарушающим решение суда об месте жительства ребёнка и нарушении порядка общения применяется исключительно административная ответственность. По статье 5.35 КоАП РФ им может грозить штраф до пяти тысяч рублей или административный арест до пяти суток.