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Экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при заходе на посадку 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости / Следственный комитет РФ
Экипаж Sukhoi Superjet 100, потерпевшего катастрофу в "Шереметьево", вопреки инструкции не выпустил закрылки при заходе на посадку, говорится в документе Росавиации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"В режиме "direct mode"/"минимальный режим fcs" автоматический выпуск тормозных щитков (интерцепторов) не предусмотрен, ручной выпуск экипаж не производил", — отмечается в документе.
Крупнейшая за последнее время в России авиакатастрофа произошла 5 мая: Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", летевший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт "Шереметьево" и жестко приземлился после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели, пожар быстро охватил половину фюзеляжа. По данным СК РФ, погиб 41 человек.
Официально сообщается, что СК РФ рассматривает "различные версии" ЧП. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр сотрудников, а также неисправность самолета и метеоусловия — это стандартный набор первичных версий для подобных ЧП.
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Происшествия , Катастрофы , Росавиация , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , СКР , РИА Новости , Трагедия
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