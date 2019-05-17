«Волга», русские номера: в Белоруссии убили милиционера

Правоохранители Белоруссии расследуют гибель 22-летнего сотрудника ДПС Евгения Потаповича. Вечером 16 мая он отправился на место аварии, а через полчаса передал коллегам срочное сообщение о черной «Волге» с российскими номерами. Силовика объявили в розыск, в регионе ввели план «Сирена». В тот же вечер правоохранители обнаружили облитое бензином тело Потаповича. Злоумышленники надели на него наручники, украли оружие и скрылись с места преступления.

В Могилевской области Белоруссии похитили и убили инспектора ГАИ, лейтенанта Евгения Потаповича. Об этом сообщается в твиттере МВД Белоруссии.

22-летний офицер пропал в четверг, 16 мая, около 18:30 по местному времени. По данным портала TUT.BY, около 18:00 он выехал на место ДТП и через 27 минут прислал коллегам сообщение в мессенджере: «Срочно. Черная „Волга“. Три цыгана. Регистрационный знак — русский». После этого Потапович долгое время не выходил на связь, при себе у него было табельное оружие

Коллеги лейтенанта забеспокоились и сообщили о его пропаже. Тело молодого мужчины обнаружили в окрестностях Могилева тем же вечером. На нем были надеты наручники, злоумышленники облили тело бензином. Табельный пистолет рядом с трупом не нашли.

Правоохранители разыскивают «Волгу» — ориентировки на автомобиль были переданы также в региональное управление ГИБДД Смоленской области . При этом, по предварительным данным, разыскиваемая машина на территорию России не въезжала. В регионе был введен план «Сирена», на дорогах выставлены блокпосты. Телеграмм-канал «NEXTA» распространил информацию о том, что у автомобиля были номера 98-го региона — Санкт-Петербурга.

Ряд СМИ сообщил, что Потапович остановил «Волгу», чтобы на ней добраться до места ДТП, поскольку в тот вечер был без машины, однако другие журналисты предположили, что молодого человека в автомобиль затолкнули силой. Сейчас подозреваемыми являются три мужчины, которых Потапович заметил в «Волге».

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об убийстве сотрудника ДПС при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка.

Друзья Потаповича обратили внимание, что лейтенант всегда работал с напарником, но вчера вечером почему-то оказался на службе один. Знавшие молодого человека люди рассказали, что он встречался с девушкой, с которой они недавно стали жить отдельно от родителей и вместе строить планы на будущее. Он накопил на машину, которая требовала постоянного ремонта. 25 июля ему исполнилось бы 23 года.

«Конечно, это шок. Знакомы с ним мы были чуть меньше года, но он был очень хорошим и добрым парнем! Всегда радовался жизни и никогда не грустил. Он мечтал о семье, но сам понимал, что ему еще рано. Много времени проводил на работе и с друзьями. Он очень любил свою работу. Жаловался на усталость, но говорил, что работа в удовольствие. Часто пропадал в гараже, делая свою «ласточку». Всегда был готов помочь и выполнить любую просьбу!» — приводит слова знакомой погибшего сайт kp.ru.

Молодой человек выбрал работу в ГАИ, потому что решил пойти по стопам отца, который сейчас находится на пенсии.

«Говорил, что хочет навести порядок на дорогах. Он всегда смеялся и улыбался, умел веселиться и всегда старался заботиться о своих родных. Он всегда был непредсказуемым и интригующим. Если мы собирались гулять, он никогда не рассказывал никому, куда идем, чтобы удивить всех», — говорят его друзья.

Другая знакомая погибшего Алина вспоминает, что Евгений очень помог ей после тяжелого расставания с молодым человеком, который избивал ее: «Я поняла, что это парень правильный, добрый, сердечный! Его родителям поклон, они воспитали достойного мужчину. Вы знаете, такое уважение к женщинам я видела очень редко от мужчин! Я помню его слова: „Как? Как можно поднять руку на женщину? Это ниже мужчины, это быдло“. Потом пытался меня веселить, говорил, мол, давай разберемся, объясним по-хорошему парню, что так делать нельзя. Он был за справедливость! Очень горько осознавать, что его нет».

На сайте УВД Могилевского облисполкома сотрудники правоохранительных органов выразили глубокие соболезнования родителям, родным и близким лейтенанта милиции. «Мы скорбим вместе с ними. Это большая потеря для всех нас», — говорится в сообщении.

Евгений Потапович родился в Могилеве, в прошлом году он закончил Могилевский институт МВД, после чего по распределению проходил службу в батальоне дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Могилевского облисполкома. По словам друзей погибшего, после отработки он хотел остаться в милиции и дослужить до высокого звания.