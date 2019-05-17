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Главу Службы занятости Украины задержали за взятку 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: Facebook
Военная прокуратура Украины задержала по подозрению в коррупции группу должностных лиц во главе с председателем Государственной службы занятости Валерием Ярошенко. Об этом в пятницу заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Военной прокуратурой задержана группа должностных лиц во главе с председателем Государственной службы занятости Украины В. Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения", — написал Луценко в Facebook.
Он добавил, что чиновники были задержаны в момент получения взятки.
"Под контролем сотрудников правоохранительных органов мошенникам было передано почти полмиллиона гривен", — пояснил генпрокурор.
Пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины уточнила, что размер взятки составил 480 тыс. гривен (18 тысяч долларов). "17 мая во время передачи очередной взятки в сумме 480 тысяч гривен члены группы задержаны при процессуальном руководстве военной прокуратуры Центрального региона Украины и оперативного сопровождения Департамента защиты экономики Нацполиции, следователями Киевского территориального управления Государственного бюро расследования", — проинформировала прокуратура.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Украина , Юрий Луценко , Валерий Ярошенко , Генпрокуратура РФ , МВД
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