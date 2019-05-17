Главу Службы занятости Украины задержали за взятку

Военная прокуратура Украины задержала по подозрению в коррупции группу должностных лиц во главе с председателем Государственной службы занятости Валерием Ярошенко . Об этом в пятницу заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко

"Военной прокуратурой задержана группа должностных лиц во главе с председателем Государственной службы занятости Украины В. Ярошенко за откаты при строительстве объектов социального назначения", — написал Луценко в Facebook.

Он добавил, что чиновники были задержаны в момент получения взятки.

"Под контролем сотрудников правоохранительных органов мошенникам было передано почти полмиллиона гривен", — пояснил генпрокурор.