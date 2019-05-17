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17 лет в колонии: чтобы рассчитаться с долгами житель Сарапула зарубил топором свою бабушку 

ИА «Сусанин» 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сарапул. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии вынес приговор молодому человеку из Сарапула, зарубившего топором жену своего деда. Об этом сообщает прокуратура республики.
В октябре 2018 года обвиняемый пришел в гости к женщине и убил ее, несмотря на то, что 68-летняя хозяйка доброжелательно относилась к молодому человеку.
После этого злоумышленник снял с потерпевшей, а также украл из дома золотые украшения, ноутбук. Часть вещей он сдал в ломбард, часть — продал.
Тело женщины он спрятал в яме во дворе.
На следующий день труп обнаружили родственники и сообщили в полицию.
Обвиняемый был задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 4 статьи 162 Уголовного кодекса России («разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») и пункту «з» части 2 статьи 105 УК России («Убийство»).
Суд приговорил обвиняемого к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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Происшествия , Криминал , ФСИН , Сарапул , Удмуртская Республика
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