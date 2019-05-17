Клетки в российских залах суда заменят на прозрачные ограждения

По его словам, в ведомстве обсуждают два варианта отказа от клеток. Один из них подразумевает переход на светопроницаемые ограждения из пластика или стекла, «чтобы сохранить определенный уровень безопасности, но при этом не унижать человеческое достоинство». Второй — полный отказ от ограждений.

«Второе решение, считаю, неплохое. Но пока неизвестно, возможно полный отказ от ограждений в зале судебного заседания будет предпринят», — заключил Коновалов.

В апреле избранный от России судья Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Дмитрий Дедов заявил, что нахождение обвиняемых в клетках во время судебных процессов умаляет их достоинство. Он подчеркнул, что клетка рассматривается как символ, унижающий подсудимых. По его словам, ЕСПЧ «потом и кровью» пытается добиться изменений в российских судах.

В начале апреля в правительстве поддержали проект положительного отзыва на законопроект о запрете клеток в залах судебных заседаний. В Генпрокуратуре назвали ненормальной практику содержания подследственных в клетках или «аквариумах».