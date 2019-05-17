Суд в Москве арестовал подозреваемого в перечислении ИГ 50 млн рублей

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Гуеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля», — огласила постановление судья.

Гуев вину отрицал и просил об освобождении под домашний арест. Суд не нашел оснований для удовлетворения этого ходатайства.

По данным следствия, в период с января 2015 по май 2019 года Гуев, используя банковские карты, осуществлял сбор денежных средств и оказание финансовых услуг ИГ, а также основателю исламского фонда «Мухаджирун» Исраилу Ахмеднабиеву (Абу Умар Саситлинский, объявлен в розыск за терроризм).

Следствие установило, что Гуев перевел ИГ не менее 50 млн рублей. Собранные средства обналичивались за рубежом и направлялись для подготовки и совершения преступлений террористического характера. При обыске в квартире задержанного обнаружены значительное количество банковских карт, мобильные телефоны с инструкциями от координаторов ИГ, экстремистская литература и атрибутика.

Главным следственным управлением СК РФ по Москве в отношении Гуева возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

*Запрещенная в России террористическая организация