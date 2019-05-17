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Суд в Москве арестовал подозреваемого в перечислении ИГ 50 млн рублей 

BFM.RU + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Черемушкинский суд Москвы в пятницу заключил под стражу на два месяца 26-летнего Георгия Гуева, который перевел запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) не менее 50 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.
«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Гуеву меры пресечения в виде содержания под стражей до 13 июля», — огласила постановление судья.
Гуев вину отрицал и просил об освобождении под домашний арест. Суд не нашел оснований для удовлетворения этого ходатайства.
По данным следствия, в период с января 2015 по май 2019 года Гуев, используя банковские карты, осуществлял сбор денежных средств и оказание финансовых услуг ИГ, а также основателю исламского фонда «Мухаджирун» Исраилу Ахмеднабиеву (Абу Умар Саситлинский, объявлен в розыск за терроризм).
Следствие установило, что Гуев перевел ИГ не менее 50 млн рублей. Собранные средства обналичивались за рубежом и направлялись для подготовки и совершения преступлений террористического характера. При обыске в квартире задержанного обнаружены значительное количество банковских карт, мобильные телефоны с инструкциями от координаторов ИГ, экстремистская литература и атрибутика.
Главным следственным управлением СК РФ по Москве в отношении Гуева возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).
*Запрещенная в России террористическая организация
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Происшествия , Криминал , Исламское государство , СКР , ИТАР-ТАСС , Москва
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