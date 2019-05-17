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Экспертизу тела Доренко повторят за границей 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Дочери покойного журналиста Сергея Доренко от первого брака перепроверят результаты экспертизы его тела, заявила Ксения Доренко в интервью ФАН.
По словам Ксении, полученные результаты экспертизы были сделаны в первую ночь после смерти и имеют ограниченный набор параметров.
"Именно поэтому мы запрашивали расширенную судебно-медицинскую экспертизу", — пояснила она.
Сейчас сестры ожидают результатов расширенной экспертизы.
"Она еще не готова. Подобная экспертиза готовится до 45 дней, поэтому рано судить о результатах",
— сказала Ксения, добавив, что после получения результатов их перепроверят в независимых организациях за рубежом.
Ранее сообщалось, что Москва простилась с Сергеем Доренко, погибшим, как заключили врачи, от разрыва аневризмы аорты.
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