Экспертизу тела Доренко повторят за границей

Дочери покойного журналиста Сергея Доренко от первого брака перепроверят результаты экспертизы его тела, заявила Ксения Доренко в интервью ФАН.

По словам Ксении, полученные результаты экспертизы были сделаны в первую ночь после смерти и имеют ограниченный набор параметров.

"Именно поэтому мы запрашивали расширенную судебно-медицинскую экспертизу", — пояснила она.

Сейчас сестры ожидают результатов расширенной экспертизы.

"Она еще не готова. Подобная экспертиза готовится до 45 дней, поэтому рано судить о результатах",

— сказала Ксения, добавив, что после получения результатов их перепроверят в независимых организациях за рубежом.

Ранее сообщалось, что Москва простилась с Сергеем Доренко, погибшим, как заключили врачи, от разрыва аневризмы аорты.