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У полковников ФСБ изъяты 12 млрд рублей 

МетаГазета 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Рекорд взяток Захарченко побит, сообщает «Росбалт» со ссылкой на свои источники. В рамках дела в отношении начальника отдела Управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина изъята сумма, эквивалентная 12 млрд рублей. Деньги обнаружены в ходе обысков на трех квартирах.
Таким образом изъятые средства на три миллиарда превышают обнаруженные у бывшего сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. Оперативники подозревают, что полковник Черкалин с двумя бывшими коллегами оказывал помощь минимум трем банкам, включая банки «Траст» (в марте 2018 года попал под санацию) и «Югра» (летом 2017 года отозвана лицензия). По версии источника «Росбалта», 12 млрд рублей были получены за общее покровительство от представителей коммерческих структур.
Официальная сумма взяток, которая фигурирует в деле, пока значительно меньше. Как писала «Метагазета», Черкалин с октября 2013 года по февраль 2015 года получил через посредника от главы коммерческой фирмы $850 тысяч «за совершение действия и бездействия в пользу взяткодателя и коммерческой структуры, а также за общее покровительство». Уголовное дело в отношении начальника отдела Управления «К» было возбуждено по заявлению взяткодателя 23 апреля 2019 года. Через два дня он был задержан сотрудниками ФСБ РФ, а потом арестован.
«Расследование идет полным ходом, в деле могут появиться и другие конкретные случаи получения взяток на крупные суммы», — заявил источник агентства.
Московский окружной военный суд 16 мая рассмотрел жалобу адвокатов Черкалина на избранную ему меру пресечения. Они настаивали на том, что решение о заключении полковника под стражу было «преждевременным, незаконным и необоснованным». Однако суд оставил обвиняемого под стражей.
Операцию в отношении Черкалина проводило Управление собственной безопасности ФСБ. Как сообщил источник «Росбалта», в перерыве между майскими праздниками оставил свой пост руководитель этого, одного из ключевых подразделений ФСБ Алексей Комков. Он пошел на повышение и стал руководителем Службы военной контрразведки ФСБ РФ.
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Происшествия , Криминал , Дмитрий Захарченко , ФСБ , МВД , Росбалт
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