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Рекорд Захарченко побит: СМИ сообщили о взятке в 12 миллиардов 

Рамблер 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин побил «рекорд взяток» полковника МВД Дмитрия Захарченко — 12 миллиардов рублей. Об этом Росбалту рассказали источники в спецслужбах.
Полковник Захарченко был начальником управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Полковник Черкалин — начальник банковского отдела управления «К» ФСБ.
Захарченко был задержан в 2016 году по подозрению в получении взятки в размере семи миллионов рублей. Позже в квартире его сестры были найдены девять незаконно заработанных Захарченко миллиардов.
Черкалин был задержан в апреле 2019-го. Его подозревают в получении взяток на сумму 850 тысяч долларов от некого бизнесмена по фамилии Назаров. Согласно версии следствия, в такую сумму Назарову в 2013-2015 годах стоило общее покровительство полковника.
Между тем собеседники Росбалта заявляют, что в ходе обысков в трех квартирах Черкалина были найдены 12 миллиардов рублей, которые, подозревают силовики, были заплачены полковнику за «помощь» трем банкам, в том числе «Югре» и «Трасту».
Комментарии53
Происшествия , Криминал , Дмитрий Захарченко , ФСБ , МВД , Росбалт
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