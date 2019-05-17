Рекорд Захарченко побит: СМИ сообщили о взятке в 12 миллиардов

Полковник Захарченко был начальником управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Полковник Черкалин — начальник банковского отдела управления «К» ФСБ.

Захарченко был задержан в 2016 году по подозрению в получении взятки в размере семи миллионов рублей. Позже в квартире его сестры были найдены девять незаконно заработанных Захарченко миллиардов.

Черкалин был задержан в апреле 2019-го. Его подозревают в получении взяток на сумму 850 тысяч долларов от некого бизнесмена по фамилии Назаров. Согласно версии следствия, в такую сумму Назарову в 2013-2015 годах стоило общее покровительство полковника.

Между тем собеседники Росбалта заявляют, что в ходе обысков в трех квартирах Черкалина были найдены 12 миллиардов рублей, которые, подозревают силовики, были заплачены полковнику за «помощь» трем банкам, в том числе «Югре» и «Трасту».