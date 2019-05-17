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Самолет с украинскими пассажирами экстренно приземлился из-за угрозы взрыва 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании Wind Rose, перевозивший туристов из Украины в Египет, совершил экстренную посадку в Одессе из-за угрозы минирования. Об этом сообщает УНИАН.
Инцидент произошел на борту Airbus A321-231, следовавшего из Киева в Шарм-эль-Шейх. После анонимного сообщения о нахождении взрывного устройства на борту, экипаж лайнера запросил экстренную посадку.
Приземлившийся в Одессе самолет в течение нескольких часов осматривали специалисты. Они не обнаружили бомбы на борту, и самолет вылетел в первоначальное место назначения.
В марте самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Бахрейна в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Баку из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Пилот принял решение о посадке после того, как ему передали записку о бомбе.
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Происшествия , Уральские авиалинии , Египет
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