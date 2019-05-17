Самолет с украинскими пассажирами экстренно приземлился из-за угрозы взрыва

Самолет авиакомпании Wind Rose, перевозивший туристов из Украины Египет , совершил экстренную посадку в Одессе из-за угрозы минирования. Об этом сообщает УНИАН.

Инцидент произошел на борту Airbus A321-231, следовавшего из Киева в Шарм-эль-Шейх. После анонимного сообщения о нахождении взрывного устройства на борту, экипаж лайнера запросил экстренную посадку.

Приземлившийся в Одессе самолет в течение нескольких часов осматривали специалисты. Они не обнаружили бомбы на борту, и самолет вылетел в первоначальное место назначения.